20200529中天新聞 喊課肥胖稅 高嘉瑜起底蔡易餘瘦時像「玄彬」

民進黨立委高嘉瑜等人25日在立法院衛環委員會，關切健保財務時，提議開徵肥胖稅（例如糖稅），意外將同黨立委蔡易餘捲入其中。對此，高趕緊緩頰，蔡易餘年輕的時候，像現在的韓國明星玄彬，只是現在像北韓領導人金正恩。然而翻出蔡易餘年輕時照片一比，許多地方媽媽看完都崩潰了，哪像玄彬啊！

日前綠委高嘉瑜、徐志榮提議徵「肥胖稅」來補充健保財源，遭外界誤解，高嘉瑜解釋，並非要向肥胖的人課稅，而是針對高糖份、高熱量食物課徵的健康稅。沒想到同黨的同志蔡易餘慘遭點名。

高27日在臉書發文對此澄清，並未提案徵「肥胖税」。並解釋，「肥胖稅」並不是要向肥胖的人課稅，而是針對高糖份、高熱量食物課徵的健康稅。

對於蔡易餘躺槍一事，據《中天新聞》報導，高嘉瑜29日接受媒體聯訪時，趕緊緩頰表示，蔡易餘大學和現在是判若兩人，當初是像玄彬，現在像金小胖，確實是差很遠的。高嘉瑜會如此說，是因蔡易餘是高嘉瑜大學時的學弟。不過，這番玄彬說，讓蔡易餘翻出舊照看一看，不好意思直言，「不可能啦！上輩子可能有像（玄彬），我讀書的時候其實土土的，不太像玄彬」。

而蔡易餘年輕時像玄彬一說，也引起網路熱烈討論，在粉專《平論無雙》臉書下留言區，許多網友崩潰表示，「地方媽媽怒了」、「不許小編把他跟玄彬放在一起，我不依」、「高嘉瑜小姐是不是該去眼科掛號了？有點擔心她的健康」、「我都不會去跟別人說，我年輕的時候被人說『台南古天樂』」、「Errrr……視力要檢查一下了」！

(中時電子報)