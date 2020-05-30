川普今早宣布退出世衛，台灣該怎麼辦？衛福部長陳時中今回應說，未來美國真要退出，會積極爭取參與美國建立的新平台。北市議員游淑慧說，WHO這次表現可圈可點的「爛」，但川普也讓人見識到無賴的極端。她直批，川普堪稱台灣最佳豬老大！因為台灣3月後的三百多病例，一半以上都是從美國返台。

游淑慧今在臉書上表示，世衛組織在今年的1月30號才把新冠肺炎列為全球緊急事件，當時已經被世界各國批評為太遲了！只是世衛遲，世衛隱匿疫情，那川普呢？他連世衛這個遲來的預警都不理，甚至選擇繼續無視美國疫情。

世衛一月底就認了疫情嚴重，但川普一直都到2月26號，還在對美國人民和全世界隱匿美國疫情。他駁斥自己美國CDC官員對於疫情的預警，記者會上他堅持認為，該疫情在美國的風險仍然非常低。（但其實早爆炸了）他說：「美國已做好一切準備，其中包括更大規模性的爆發。」

游淑慧問大家，看到這心裡有沒有對這位美國大佬，不太理解……是不是有點老翻癲了？而且超級無賴！要不是他是民進黨的老大哥， 台灣早就叫囂要美國負責了。

游淑慧提到，畢竟3月後的三百多病例，一半以上都是從美國返台。台灣也是因為川普的隱匿， 之前才遲遲沒有提升美國的旅遊警示。

游淑慧不滿地說，對川普的信任，讓台灣承受更大的經濟衰退和全民風險，如果不是歐美返台的疫情， 台灣兩個月前就解禁了。最後她下給論，川普堪稱台灣最佳豬老大！

(中時電子報)