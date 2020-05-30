造橋南瓜節，主辦單位在現場布置可愛的南瓜娃娃及超大南瓜。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌歡迎大家來造橋南瓜節一遊，滿載而歸。〔謝明俊攝〕

造橋南瓜節30日正式開幕，湧入上千民眾。〔謝明俊攝〕

苗栗造橋南瓜節開幕。

知名的苗栗造橋南瓜節，30日上午正式開幕，一早會場周邊道路就湧進大批車潮，上千名遊客到場，形成自有疫情以來，苗栗地區活動少見的大批人潮，縣長徐耀昌在開幕致詞時表示，這段時間，民眾確實被悶壞了，加上天氣放晴，正是出遊的好日子，希望民眾來此多多採購南瓜，滿載而歸。

造橋南瓜節已邁入第12屆，當初是因配合水保局推動農村再生計畫，恰巧龍昇社區最重要的景點龍昇湖（舊名大潭）需要清淤，由當時擔任立委的苗栗縣長徐耀昌向水利署爭取3千萬經費清淤，將清挖起來的廢料泥土，回填成湖濱步道，並經過大家集思廣益，選定南瓜為龍昇社區農村再生的主要農作，花了46萬元在新步道完成隧道花架，成了後來知名的南瓜隧道。

今年適逢疫情，造橋南瓜節一度面臨辦與不辦的窘境，幸好目前疫情趨緩下，能讓已成造橋每年盛事的南瓜節，得以延續。

30日上午的南瓜節開幕儀式，一早，包括台1線等龍昇湖周邊停車空間，都停滿了數百部轎車，多部旅遊大巴士帶來數百名遊客，最遠還有從台北南下，據造橋鄉農會表示，前2周就有許多遊覽車司機來電詢問造橋南瓜節截止日期，希望主辦單位能延後展期，因為有許多民眾指名來此一遊。

上千名遊客到來，替主辦單位帶來驚喜，由於中央流行疫情指揮中心尚未正式解封，所以造橋鄉農會不敢大作宣傳，僅在上周辦理開鑼活動，稍事宣導一下，沒料，遊客自行聞訊前來，讓南瓜隧道擠滿了遊客。

苗栗縣長徐耀昌在開幕致詞表示，疫情期間，確實讓大家悶壞了，今年天氣轉晴，讓許多民眾樂於出遊，南瓜是一種健康食品，希望大家來造橋南瓜隧道，一方面抒散一下心情，也順便將南瓜帶回家，滿載而歸。

(中時 )