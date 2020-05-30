導演何潤東第2部自製自導自編的影集《誰在你身邊》（Who’s By Your Side），邀來多年好友張鈞甯、徐若瑄兩位重量級女神擔綱女主角，張鈞甯為劇中角色挑戰超俐落「男生頭」，雖然這是她人生中最短的髮型，她卻一秒愛上「男生頭」的自己，比過往長髮造型時更愛自拍，笑說：「都會被自己帥到！」

張鈞甯睽違7年回歸台劇，她表示都是為了「十四肋插刀」的好友何潤東，因為何導的誠摯邀約，讓張鈞甯二話不說，兩天內就決定簽約投入拍攝，「以前都說我和何潤東是十四肋插刀的好友，現在我已經看不到肋骨了，因為為了Peter已經全插滿了刀。」

《誰在你身邊》張鈞甯為劇中角色剪成超俐落短髮，比過往長髮造型時更愛自拍。（頤東娛樂提供）

張鈞甯表示與徐若瑄已經認識10年之久，她一直以來都是很大剌剌、直接、像小男生一樣的人，在合作以後更能感受到她很溫暖、可愛的個性。當時得知要與她飾演姐妹感到特別開心，「因為V姐跟我親姐姐一樣是雙魚座，所以和她相處我們不用花太多時間去培養默契，拍感情戲的時候，我們只要眼神對望，我都會很有感覺。」

徐若瑄首度跨刀擔綱戲劇製作人，最大挑戰就是身份之間切換腦筋要很清楚。兩人首次合作，劇中飾演姐妹，徐若瑄為了盡快融入角色，邀張鈞甯挑燈夜話的方式掏心聊天，sisters talk到凌晨三點，讓兩人演起來更加自然、有說服力。

此外兩人也聊很多彼此的生活與興趣，尤其姐妹倆都很喜歡按摩，沒想到隔天拍攝前，身為製作人的徐若瑄貼心為妹妹張鈞甯按摩，直接用肢體接觸再度拉近兩人的距離與默契，也讓張鈞甯覺得自己也太幸福了吧，享盡「特殊待遇」。

《誰在你身邊》導演何潤東攜手製作人徐若瑄首次合作戲劇，兩人合作一拍即合。（頤東娛樂提供）

因何潤東是演員出身，特別能有對演員同理心的細膩和體貼，徐若瑄首次合作何潤東，大讚他好脾氣，不曾見過他在拍攝現場發脾氣，經常也都是最早起、最晚睡的那位，也沒看過他因為疲倦而不耐煩，反而保持著幽默感，讓整個劇組的工作氛圍非常愉快。

《誰在你身邊》探討婚姻關係中人性的善與惡，著重於男女雙方在婚姻關係中所面臨的課題，由實力派演員張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等人領銜主演，目前正緊鑼密鼓拍攝中。

(中時 )