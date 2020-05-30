中央流行疫情指揮中心今(30)宣布核准瑞德西韋(Remdesivir)藥品輸入，審預計輸入劑量為1000人次，中央流行疫情指揮中心研發組副組長吳秀梅表示，這次審查速度只能以「用飛的」來形容，我國更是全球第二個核發藥品許可證的國家。
吳秀梅表示，根據美國聯邦法規規定，美國本身若還沒有瑞德西韋藥品許可證就不得出口他國，除非藥品在當地國家有先做過臨床試驗，或是已有核發許可證才得以輸入，但台灣的瑞德西韋臨床試驗5月底即將結束，若沒有核發許可證就會面臨無藥可用的情況。
吳秀梅指出，如果儘速審查完畢授與藥物許可證，台灣吉利亞公司就能和美國總公司聯繫要求保留藥物，由於台灣疫情嚴重程度沒有他國嚴峻，目前計畫僅輸入1000人次的劑量。
施打劑量方面，成人第一劑注射量200毫升，第二天開始則是每天注射100毫升，孩童劑量部分，以3.5公斤到小於40公斤為區間，第一劑注射量為5毫升，第二天起則是每天2.5毫升；若體重超過40公斤，施打劑量將比照成人。
吳秀梅進一步，目前重症患者核准施打劑量為10天，但若病患在第5天左右就有好轉，多餘的劑量就會留給其他重症患者使用。
吳秀梅說，第二批藥劑預計最晚7月底來台，我國是繼日本後第二個有核發許可證使用瑞德西韋的國家，美國僅訂定緊急授權命令(EUA)。
吳秀梅提到，瑞德西韋當初在治療伊波拉病毒時效果不如理想，這次在新冠肺癌臨床實驗中反而效果顯著。
(中時 )
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