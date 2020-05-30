時代力量嘉義辦公室成立，將加強地方組織運作及在地互動。（時力提供／廖素慧嘉義傳真）

劍指2022選戰、接地氣，時代力量嘉義辦公室暨立法委員陳椒華服務處30日成立，黨主席徐永明表示，要加強組織運作，增加與在地選民互動，積極尋找人才參選，希望2022年選舉達到當選30席議員和獲得200萬張政黨票的目標。

徐永明、秘書長陳志明、黨籍立委陳椒華、王婉諭、高雄市議員林于凱、彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢、高雄黨部主委陳惠敏、民進黨嘉義市立委王美惠、屏東縣無黨籍議員蔣月惠等人出席這場嘉義辦公室開幕活動。

徐永明表示，距2022年地方選舉還有一段時間，黨部會增加和在地選民的互動及連結，同時積極尋找人才參選，為「時力2.0」做準備。

徐永明強調，時力的大南方地圖已經完整，未來南部的經營會大步向前，在民主聖地的嘉義設立辦公室，延續對嘉義民眾的承諾，未來還會有嘉義市黨部、嘉義縣黨部，也會推出有新思維、新力量的人選參選地方選舉。

陳椒華表示，她特別關注中南部的環境及土地開發議題，會加強監督空汙、廢棄物及水資源等環境議題，將在嘉義不定期舉辦黨員見面會，規畫NGO座談會，提供法律諮詢服務，提高時力在地方的能見度。

(中時 )