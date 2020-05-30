海邊是許多放鬆休閒好去處，不論海上活動或沙灘散步，都別有一番風情，結果日前國外一名女孩在沙灘散步時，居然撿到一塊超大「綠貝殼」，拿回家放在房間裝飾時，爸爸看到竟然激動大喊：「發財了！」

據了解，這名女孩當天在海邊遊玩，遠遠就看到這個巨大綠貝殼，因為第一次看到這個漂亮的貝殼，為了搶先一步撿到，就快速跑過去，只是，撿起來一看，竟然不是貝殼，而是一塊大石頭。

女孩的父親看到「綠貝殼」後大叫：「發財了」。原來這是罕見的「綠泥石」。（圖／翻攝自臉書）

不過，女孩覺得這塊石頭很奇怪，除了整塊是綠色，石頭上面還有像泡沫的東西，因為稀奇又漂亮，就決定拿回家放在自己房裡當裝飾。

就在女孩準備把這塊石頭裝飾房間時，被父親看到，父親拿起這塊石頭仔細一看，突然激動大叫：「這塊石頭是寶貝啊！」，原來這是一塊「綠泥石」，很少見的石頭，具有很高的收藏價值，如果拿去賣，相信有很多人會花大錢購買。

女孩聽後非常的高興，沒想到自己的運氣這麼好，不過她並不打算把綠泥石賣掉，還是決定用它來裝飾自己的房間。

(中時電子報)