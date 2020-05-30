賽夏族人推保種飼養中興紅羽土雞。〔新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真〕

賽夏族人的段木香。〔新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真〕

賽夏族人講解養蜂知識。〔新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真〕

林務局新竹林管處於2年前與南庄賽夏族簽訂「夥伴關係」，協助族人發展林下經濟，發展養蜂、段木香菇、紅羽土雞保種飼養，其中養蜂從剛開始只有「9個傻瓜」加入，到目前推出部落共有品牌「娃哇樂」森林蜜，紅羽土雞也確立雞隻品牌叫「賽夏答達a」讓部落經濟能永續發展。

林務局與南庄鄉蓬萊村賽夏族人的夥伴關係中，雙方承諾做到「平等、互信、共管」，攜手合作守護山林及部落環境、維護自然資源、讓部落經濟能永續發展。因此，賽夏族人在部落長老帶領下，進行山林巡護工作，以及部落周邊加里山步道的刈草及環境維護工作。

新竹處表示，林務局從108年4月發布「適地發展林下經濟」政策，將養蜂、段木香菇與木耳、臺灣金線連列為林下首波經濟產業。

推動林下養蜂初期，新竹處邀請養蜂專家至部落評估環境、協助族人瞭解養蜂技術，並提供國有林地疏伐的木材，協助部落自行釘製蜂箱。起初，部落只有9戶人家參與養蜂，還被部落戲稱為是9個傻瓜，發展至今已有12處養蜂場、300餘蜂箱的規模，参與人數增至30人，更建立部落合作社共有品牌「娃哇樂」(WAWALO—即是賽夏族語「甜又純」的意思)。

新竹處強調，賽夏族人生產的「森林蜜」，有別於一般百花蜜以咸豐草等草本植物為主要蜜源，「娃哇樂」蜜源係採自森林裡的開花樹木，除了天然純淨無毒、沒有農藥殘留的疑慮，也因每個季節、每個蜂場周邊的開花植物不同，而創造出各自獨特、稀有的風味，至今已採收近2000斤森林蜜和數百斤的花粉，讓族人獲得實質經濟收益。

賽夏族人並自108年9月起開始中興紅羽土雞保種飼養，並在部落合作社下成立養雞班，由新竹處委託的專業團隊輔導提供飼養所需知識、技術支持。運作迄今部落養雞已逐漸發展出循環飼養機制，並確立雞隻品牌「賽夏答達a」，未來將朝網路銷售及在地生態旅遊體驗等2方向運銷。

(中時 )