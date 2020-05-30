葉姓女子透過人力仲介引進印尼籍看護工照顧她的母親，不料，看護工舉發被葉女帶到麵店洗碗、包水餃等工作超量，葉女被依違反《人口販運防制法》的勞動與報酬顯不相當工作罪起訴，台北地方法院審理後，認定並沒有檢方起訴的事實，將葉及其母判決無罪，不過，葉女等違反《就業服務法》及《勞基法》的行為，則應由行政機關裁罰。

葉女是2017年8月透過人力仲介公司引進印尼看護照顧她的溫姓母親，同時，也讓看護到她及母親在台南、台北的麵店幫忙。不料，看護工卻向仲介公司抱怨手、護照、健保卡、居留證都在葉母手中，她除了要到麵店工作，洗盤、掃地、包水餃、包肉粽，還要照顧葉母，自己「吃不飽、睡不好」。

北檢偵辦後，將葉女及她的母親依違反《人口販運防制法》的利用不當債務約、他人難以求助之處境，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作罪起訴。

北院審理中，傳喚看護工的仲介公司人員等作證，發現看護工每月薪資都有領到，葉女等沒有苛扣薪資，而且看護有葉母住處的鑰匙，可以自由出入，並沒有被限制自由的情形，而且可以打電話給仲介公司，也沒有無法聯繫的事，同時，葉女等對於看護在印尼店購買零食等，都沒有阻攔，食物供應充足，也沒有吃不飽的情形。

法院認為，利用不當債務約、他人難以求助之處境，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作罪是指人口販運集團以偷渡費、假結婚費、利息等各種名目不斷增加被害人的不當債務，迫使被害人提供勞務卻取得顯不合比例的報酬，調查看護的薪資、日常生活及行動自由，都不構成人口販運，因此將葉女等判決無罪，但是，葉女及她母親讓看護從事許可以外的工作，違反《就業服務法》及《勞基法》，法院認為該由行政機關進行裁罰。

(中時 )