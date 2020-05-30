新冠肺炎疫情趨緩，各地群聚賭場蠢蠢欲動，三重警分局於30日凌晨破獲以「找阿中拼經濟」為信號的天九牌賭場，逮獲賭場王姓老闆、把風人員林男以及賭客共38人、賭資53萬，警方清查過程，發現一名女賭客叫「嘉玲」，令警員莞爾一笑驚呼「『＋0』有來喔！」

疫情逐漸趨緩，「＋0」成為近日最夯名詞。據悉，該天九牌職業賭場平日流竄於新北地區，日前因疫情嚴峻而暫時歇業，近日因疫情趨緩，30日首次復工，群組先以「今日聚餐」為信號，號召賭客先前往忠孝路超商等侯，再由接應白牌車司機確認賭客能說出通關密語「找阿中拼經濟」後，才能前往賭場。

三重警分局掌握消息，在賭場附近埋伏，30日凌晨確切掌握賭場、賭客全藏身二重地區某馬達工廠內，偵查隊長鄭偉豪於是率4名派出所長，及30名幹員前往查緝，一行人於凌晨3時破門而入掃蕩不法賭場。

警方表示，查獲該賭場老闆王男、把風人員及康姓屋主共4人、賭客34人，以及賭資53萬元，而在清查過程中，警方發現一名女賭客名字也叫「嘉玲」，讓平日嚴肅警方們不經莞爾一笑說，「又要『阿中拚經濟』，又有『嘉玲』，實在很符合時勢」。

警方補充，該工廠為鐵皮屋，違規建蓋夾層供人賭博，已報請市政府公安稽查小組，以第三方警政策略報請拆除相關違建。

(中時 )