全國22縣市長2018年上任後，經歷了1年半任期，六都舉債大多呈現增長趨勢。有網友觀察發現，其中，桃園市增債268億元位居第一，台北市則是減債50億元。
網友ga652206在批踢踢發文，分享全國22縣市長舉債情況，以2020年4月數據和2018年相比比，可發現六都中，舉債最多為桃園市，金額268億元，累計負債528億；其次為台中市，增債159億元，累計負債1089億元；第三名為新北市增債96億元，累計負債1514億元；第四名是高雄市，增債69億元，累計負債2550億元；第五為台南市，增債1億元，累計負債603億元；最後一名為台北市，減債50億元，累計負債898億元。
對此，批踢踢網友表示，「桃園單看總額跟其它五都比起來也還好吧」、「桃園人口淨遷入一直都稱霸」、「桃園舉債空間和幅度還好，只是用去哪了看桃園人有沒有感」。
文章來源：PTT論壇網址
(中時電子報)
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