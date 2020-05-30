木蘭聯賽第7輪台北熊讚vs.新北航源比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽官方臉書粉專）

木蘭女足聯賽30日於台中太原球場進行第7輪賽事，台北熊讚多次猛攻都被新北航源門將廖玟淇化解，所幸被喻為「高校怪物」的台泰混血小將林欣卉在第90分鐘突入右側禁區勁射絕殺，幫助熊讚以1比0氣走航源，6連勝也攻上聯賽榜首。

兩隊本季曾在第5輪交手，當時熊讚靠蘇芯芸梅開二度，以2比0勝出。此役熊讚仍主導攻勢，第44分鐘，隊長林雅涵中路送出漂亮斜傳，前鋒王羿婷於左側禁區起左腳勁射，被廖玟淇倒地沒收，上半場兩隊0比0戰平。

換邊再戰，第65分鐘熊讚幾乎要先馳得點，林雅涵短傳蘇芯芸後突入禁區，正是如拖車般撕開防線的絕佳機會，但蘇欣芸第一時間沒有撞牆短傳，而是選擇自己在禁區18碼線起右腳遠射，被廖玟淇飛身撲出左側底線。

新北航源門將廖玟淇做出兩次精彩撲救。（中華足協提供）

第90分鐘，蘇芯芸扯到右路拿球，送出漂亮直塞，內收的林欣卉加速突入右側禁區，航源後衛余汶倢回追不及，林欣卉以左腳勁射打入遠柱死角，廖玟淇也只能望球興嘆，眼看熊讚帶走3分。

熊讚賽前與花蓮同積16分，因淨勝球差距暫居第2。本輪熊讚先出賽全取3分，花蓮則因縣運關係，有6名擔任教練的球員無法到場，只能以15人陣容對決高雄陽信銀行，最終雙方以0比0握手言和，5連勝中止，也讓熊讚以2分之差奪回龍頭寶座。

(中時 )