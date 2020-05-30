竹南警分局成立「護瓜專案」防範西瓜被偷。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣後龍地區西瓜開始盛產，但上週起連續多天的豪大雨，造成西瓜耗損率極高，為避免瓜農辛苦栽種西瓜，落入宵小手中，竹南警分局已則令產瓜區的派出所成立「護瓜專案」保護瓜農財產。

有「後龍三寶」美名稱號的西瓜，近日正值採收期，因逢今年梅雨季節下雨不斷且氣候不穩定，忽冷忽熱，溫差也較大，結果導致西瓜耗損率高，產量比去年減少，為避免瓜農辛苦栽種的果實，落入宵小手中，竹南警分局即刻啟動「護瓜專案」。

加入護瓜專案的派出所，是轄內有西瓜栽植區為主，包括後龍、新港、大山、外埔、聯港、南勢等所，組成聯合警力，於種植西瓜栽植區內實施巡邏、盤查，並結合當地大庄、豐富、新民、埔頂等守望相助隊，不定期巡邏增加見警率。

竹南分局長張文川表示，聯合警力採不定時、日夜間交互巡守方式，希望透過有限的警力結合無限民力，於農田加強巡守，同時也呼籲瓜農，若有看到可疑人車，務必第一時間通報警方，確實達到遏止宵小的目的，以確保瓜農能豐收。

(中時 )