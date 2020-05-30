金融市場今年相當精彩，在疫情摧殘下，3月出現大跌，4月又強勢反彈，5月回到各自表現，財訊傳媒董事長謝金河也對此提出了4大注意要點，包括油價、恐慌指數、全球市場以及世界新拼圖。

財訊傳媒董事長謝金河在臉書上發表「全球金融市場的五月天」一文，認為市場還將持續波動與震盪，其中有4大關鍵值得注意。

一、油價彈升，謝金河提到紐約原油5月大漲88%，達到歷史最強紀錄。油價的反彈代表實體經濟在解封後，已出現需求回升，這是一個好的現象，最近包括像是郵輪、航空股都出現死貓反彈。

二、恐慌指數回到25.91，恐慌指數已經從84.83跌回25.91，顯見市場恐懼情緒降溫；其次，美元指述也拉回到97.954，也代表市場避險需求下降。不過值得注意的是，避險大宗商品黃金，受惠各國瘋狂印鈔，仍持續向歷史高點邁進。

三、全球股市各自表述，其中，最悲情的莫過於就是香港的恆生指數，5月跌幅6.83%、災情最重。為了支撐港股，大陸也奮力加碼權值股，另一方面，又讓京東等大型企業回香港掛牌，未來阿里巴巴、騰訊、小米與網易等，將會撐起港股一片天。

至於大陸與美國兩大經濟體，命運也大不同，美股四大指數5月全面上漲，陸股上証則跌0.26%。台股方面加權小跌0.45%，櫃買在內資力撐下，5月漲逾7%，比費半還要亮眼。

四、美國大型科技股勇冠三軍，蘋果、亞馬遜、微軟市值都突破1.2兆美元，其它包括谷歌、臉書、網飛、輝達也是銳不可擋，這些世界新拼圖，將值得大家注意。此外，台股這次也新增很多「千金」，像是信驊、矽力、祥碩、譜瑞，這也代表台灣小而美的利基型企業正在躍出！

(中時電子報)