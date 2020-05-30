南科考古館與成功大學團隊合辦的「南科考古．藍曬顯影」工作坊，學員以藍曬法將考古館周邊植物作為構成顯影的影像道具，打造獨一無二的顯影照片。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館與成功大學團隊合辦的「南科考古．藍曬顯影」工作坊，學員以藍曬法將考古館周邊植物作為構成顯影的影像道具，打造獨一無二的顯影照片。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

由南科考古館與成功大學團隊合辦的「南科考古．藍曬顯影」工作坊，30日於考古館展開，上課學員在老師教導下，以藍曬法將考古館周邊植物作為構成顯影的影像道具，打造獨一無二的顯影照片，參加者老中青三代皆有，還有爸媽報名，帶著小小孩來參加。

今年台南市政府文化局辦理的「2020台南博物館節」，南科考古館與成功大學創意產業設計所館校合作，規畫辦理2場工作坊，30日辦理「南科考古．藍曬顯影」工作坊，邀請到Onfoto Studio創辦者韓筠青上課，因為防疫期間加上工作人力有限，名額只限15人，活動報名表一上線不到一天就報名額滿。

另一場活動預計於6月7日辦理「文物測繪」工作坊，邀請到台灣藝術大學古蹟藝術修護學系老師邵慶旺，指導學員測繪的基本知識，並結合考古館特色館藏之仿製品，讓參與學員體驗文物測繪的製作技術，體驗考古員的日常生活。

台南博物館節系列活動則持續推出深受大小朋友喜愛的「博物館攤車逛大街」，6月13日至6月14日11：00～17：00在南紡購物中心1F時尚廣場、7月11日14：00～18：00在新營文化中心旁廣場。今年考古館的攤車載滿著既豐富又有趣的文物，猶如一個小型行動博物館，還有腦力激盪的互動遊戲，歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )