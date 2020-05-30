前立委洪慈庸利用休假日到神岡辦公室與鄉親敘舊聊天。（洪慈庸辦公室提供／王文吉台中傳真）

連任立委失利的洪慈庸承諾「服務不中斷！」經過一段時間沉澱，30日成立神岡辦公室，因疫情關係不舉辦開幕茶會，從簡邀請鄉親敘舊聊天。洪慈庸也歡迎鄉親常到辦公室坐坐，未來除了陳情以外，也將持續提供法律諮詢服務，民眾只要透過電話即可預約。

洪慈庸神岡辦公室正是去年大選期間的蔡英文、洪慈庸聯合神岡總部。洪慈庸翻新內部，全採清新清爽色調，更設計整面「服務願景牆」，羅列爭取到的潭子3.9億潭心計畫、神岡首座高中、新廣大橋、國1大雅交流道銜接台74連、后里醫院及多項校園改建案等。

因為配合防疫，洪慈庸決定不舉辦開幕茶會或儀式，從簡邀請鄉親朋友來敘舊聊天。洪慈庸表示，自己是在地人，對在地有深厚感情，不管在什麼位置上都希望家鄉越來越好，這也是當時在選完很快就承諾大家「延續服務的心」的原因，如今辦公室已展開服務。

洪慈庸強調，她過去任內爭取許多重要建設與陳情案件，需要長時間追蹤，包含后里醫院的設立、校園建設、舊山線復駛等，4年來所克服的挑戰與未來可能面臨的難關，自己最清楚，現在也持續在中央列管嚴格追蹤。

(中時 )