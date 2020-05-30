阿嬌昨現身，聽到跟賴弘國有關問題臉色一沉。（圖／取自《on.cc東網》）

港星「阿嬌」鍾欣潼本月初證實和台灣「醫界王陽明」14月婚姻將畫上句點，兩人打算離婚，目前已進入分居階段。婚變後，賴弘國仍常在社群網站分享近況，較無聲音的阿嬌昨(29日)則被港媒拍到首度現身，身形消瘦，聽到「賴弘國」3字隨即臉色一沉，還皺起眉頭拒絕回應。

阿嬌過去曾哀怨嘆沒人說想娶她，2年前她罕見大方認愛賴弘國，並在生日宴上接受賴弘國求婚，小倆口在美國、香港舉行兩次婚禮，今年初阿嬌透露已凍卵準備拚生，沒想到5月就爆出婚姻觸礁，阿嬌當時發聲明表示：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有什麼怨言」，因離婚是私事，未來不會再回應。

據《東網》報導，阿嬌承認婚變後一直閉關，昨才在公司附近被媒體偶遇，阿嬌戴著口罩，臉上化了妝，穿著黑色襯衫，看起來比之前曝光影片的樣子瘦了一些，問她跟工作、賴弘國有關的問題，阿嬌都不發一語，期間還一度皺眉，最後搭車離開，據知阿嬌此行是回公司開會、拍影片，準備復工。

(中時電子報)