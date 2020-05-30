黃金博物館為了緬懷影帝，於6月特別規劃在新北市瑞芳區的昇平戲院，播映當年與這位家喻戶曉演員所合作的短片「煉金劇場─阿煉師的故事」。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

縱橫影視圈將近一甲子的知名演員吳朋奉驟世，令社會大眾一片不捨，黃金博物館表示，吳朋奉深耕劇場及影視圈，曾在2008年協助館內煉金劇場，獨挑大樑詮釋採金時期礦工辛苦的生活，黃金博物館為了緬懷影帝，於6月特別規劃在新北市瑞芳區的昇平戲院，播映當年與這位家喻戶曉演員所合作的短片「煉金劇場─阿煉師的故事」，邀請民眾到昇平戲院緬懷一代影帝。

吳朋奉以流利的台語縱橫影劇圈，出演多部鄉土劇，更曾拿下金鐘獎、金馬獎及台北電影節獎，更獲譽「三金影帝」之稱，他在25日凌晨因腦中風猝逝板橋家中，得年55歲，也讓深刻且充滿爆發力的演出成為絕響。

館長王錦華表示，「煉金劇場─阿煉師的故事」以真人結合動畫製成的小劇場，內容介紹採金時期礦工辛苦的生活，為了能讓展示內容更加生動及溫暖，當年特別邀請吳朋奉，用豐富的生命歷練及精湛的演技娓娓道出礦山小人物身影，影片中，他用道地的臺語及真摯的情感刻劃礦工們生活的無奈。

王錦華指出，6月起規劃每天上、下午各一場次，在昇平戲院播映「煉金劇場─阿煉師的故事」，週一到週四為上午11點30分、下午3點25分，週五到週日為上午11點50分、下午4點25分，民眾可透過欣賞吳朋奉短片中的聲音與影像，感受到影帝意氣飛揚的演出韻味，及對表演的熱愛，詳細節目資訊，可以至黃金博物館官網查詢。

(中時 )