基隆的午炮設在球仔山，地理位置好，轟然如雷，聲音遠傳基隆港東西兩岸、和平島、仙洞等地。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港西岸碼頭的球仔山，又叫做「火號山」，原來是古人為了規律人民的日常作息，每到中午都會在球仔山施放「午炮」，來養成在地民眾使用標準時間的觀念，基隆市文化局長陳靜萍指出，市府目前正在進行球仔山步道及周邊環境的整修工程，預計7月完工，到時有望重現「放午炮」的歷史習俗。

陳靜萍表示，在時鐘、手錶不普及的年代，古人「日出而作，日入而息」，看著太陽過日子，而陰天則換成焚香的計算方式，例如武俠小說常用的「一炷香的時間」，接續有了日晷、水鐘及「午炮」的發明誕生，讓人們能更有順序的安排生活，她說，「午炮制度」由1865年開始實施，從農漁夫、船上的工人到公務員，只要聽到午炮就知道中午休息時間到了，該制度直到1929年才廢止。

陳靜萍指出，基隆的午炮設在球仔山，地理位置好，轟然如雷，聲音遠傳基隆港東西兩岸、和平島、仙洞等地，這種「報時制度」以火藥發炮為主，在制度廢止後，在地民眾改發電報來報午時，這是基隆市的大事，也記載於基隆市志中。

陳靜萍說，過去球仔山的步道沒有整修，很少有人知道歷史及山名的含意，現在觀光步道正在進行整修，未來也許可以把「放午炮」納入大基隆歷史場景計畫中，於特定節日來重現。

(中時 )