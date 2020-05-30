除中央特別規定 柯P：北市6月7日起全面解封 15:472020/05/30 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲30日出席在花博公園舉辦的枋寮漁菓節。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起將「大解封」，台北市長柯文哲30日表示，除中央規定外，其他解封原則是保持社交距離，不然就戴口罩，就不再限制人數。 下月7日起台灣將進入「後疫情時代」，職棒、音樂會等休閒活動場所不再有人流管制，電影院、高鐵、火車開放飲食和自由座。 柯文哲今出席在花博公園舉辦的枋寮漁菓節指出，按照北市解封計畫，除了中央規定，包括公共運輸、醫院和公有市場，其他原則是解封，只要能做到維持社交距離，若不能的話戴上口罩，就不再限制人數。 (中時 ) #解封 #中央 #疫情 #規定 #人數 也許您會感興趣 生活熱門新聞 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 美國終止與WHO關係 陳時中這樣看 - 生活 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 時事 美退出WHO剛好！游淑慧轟川普：害台多3百例確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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