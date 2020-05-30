台灣新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起將「大解封」，台北市長柯文哲30日表示，除中央規定外，其他解封原則是保持社交距離，不然就戴口罩，就不再限制人數。

下月7日起台灣將進入「後疫情時代」，職棒、音樂會等休閒活動場所不再有人流管制，電影院、高鐵、火車開放飲食和自由座。

柯文哲今出席在花博公園舉辦的枋寮漁菓節指出，按照北市解封計畫，除了中央規定，包括公共運輸、醫院和公有市場，其他原則是解封，只要能做到維持社交距離，若不能的話戴上口罩，就不再限制人數。

(中時 )