蕭敬騰（老蕭）上月底於大陸節目《歌手．當打之年》邀請林俊傑（JJ）合作新單曲〈Hello〉，兩人日前拍攝該曲MV，過程中暢聊並回顧起首次見面情景；老蕭直呼JJ是他「從小」的榜樣，JJ則表示兩人在「對的時間點」合作，希望把這首歌最初的理念真誠傳遞給所有聽眾。此外，老蕭也聊到期待未來與JJ有更多的crossover，打趣說：「我賣茶飲、JJ賣咖啡，說不定可以聯名，一起做點不一樣的東西！」

「Hello」象徵著每一位舞台演出者登台前及登台後所歷經的複雜心情，老蕭表示：「這首歌的創作不僅是為了比賽，我們希望能用最真誠的方式和觀眾產生共鳴，討論了兩、三輪之後，決定寫一首真實表達我們自己的歌曲。」JJ也聊到：「希望這首歌能將『Hello』這個字變得更加珍貴；也希望能讓聽眾感受到我們對舞台、觀眾的珍惜。」而繼節目之後，兩人也再度為了拍攝MV合體。

放下比賽時的緊繃，再度合體的老蕭與JJ，聊起彼此第一次見面的場景，老蕭提到：「第一次見面記得是很久以前，在某個演出的後台吧，其實我們雖然同公司，但互動其實不多。」JJ笑說：「我們也在籃球場碰過，當時我們很不熟！」對於這次合作，老蕭也再度對JJ表示感激與感動：「這是我們真正的第一次合作，JJ比我早出道，一直是我從小學習的榜樣，以前我在駐唱的時候也唱了很多JJ的作品，所以能合作真的很榮幸也很開心。」此話一出讓JJ直呼不敢當，不停表示老蕭實在太客氣，也表示：「很開心我們能在『對的時間點』合作，希望把這首歌最初的理念真誠傳遞給所有聽眾。」

蕭敬騰（左）與林俊傑日前拍攝MV。（華納提供）

蕭敬騰（左）與林俊傑日前拍攝MV。（華納提供）

(中時 )