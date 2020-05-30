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STILL!!!! 🤬😢😤

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美國明尼蘇達州警的暴力執法釀成各地街頭抗議，詹姆斯(LeBron James)貼出他幾年前在球場裡穿著「I can't breathe」T恤的照片，只寫了一個詞「STILL!!!!」(依舊)。這是舊戲重演，美國黑人依舊被壓迫得喘不過氣來。

2014年7月，紐約市一名非裔美國人加爾(Eric Garner)在街頭遭白人警察勒斃，他生前最後一句話是「我不能呼吸了」(I can't breathe)。NBA許多球星都穿著特製上衣來抗議此事，當時雖是黑人總統歐巴馬(Barack Obama)執政卻也無可奈何。

2015年又有非裔青年葛瑞(Freddie Gray)在警察羈押時受傷身亡，爆發了巴爾的摩大規模暴動。接著還有在遊樂場開槍擊斃12歲非裔男童萊斯(Tamir Rice)的克里夫蘭市白人警察，最後獲判不起訴。

這次身亡的受害者佛洛伊德(George Floyd)遭到警察更兇狠的對待，不管什麼種族的人都看不下去。勇士總教練科爾(Steve Kerr)推文：「這是謀殺，真是噁心，美國到底是怎麼了？」

其實美國不是現在才這樣，他們一直都這樣。退役球星韋德(Dwyane Wade)寫道：「直到所有人都跟受害者一樣憤怒，正義才會降臨。」

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(中時電子報)

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