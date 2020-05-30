罷韓投票6月6日登場，高雄市長韓國瑜定調防疫市政優先後，國民黨團近一個月來週週排考察，雖然立法院休會，下週四教育文化委員仍將到高雄視察雙語教學進度，教室冷氣與數位設備等；藍營人士認為天候與北漂青年返鄉投票與否，將左右當天選舉結果。

立法院休會，國民黨團挺韓力道不減，下週教育文化委員會將接續到高雄考察，為高雄市長韓國瑜送暖，探詢積極推動雙語學校的韓國瑜，有無任何需要中央協助的地方，以及學校的數位設備等。

為期一個月來，交通、內政、經濟、財政委員會，接力週週赴高雄考察各項建設，以及了解高雄市統籌分配款狀況，致力於銜接中央資源挹注給高雄市政府，同時凸顯高雄政績。

不具名藍委說，高雄騎機車與開車的通勤族，上下班可明顯感受到路上坑洞大都看不到了，「市府團隊施工不再如前朝偷工減料，相信民眾是很有感的」。他坦言，罷韓案面臨危險邊緣，但最後就是要靠「打動選民的心」，並建議韓國瑜可向民眾喊話，「若坑洞和以前一樣多，就罷免我；若比較平穩，就表示團隊在這1年半的時間有做事，請再給我機會讓我做得更好」。

藍營人士認為，左右罷韓投票結果的關鍵因素有兩個，首先，假若當天天候不佳，豪雨未歇，將降低投票率，同時也可檢視韓國瑜治水情形，積水消退速度將影響市民對韓市府的觀感。

其次，北漂青年返鄉投票的結果也是關鍵因素之一，雖然罷韓國家隊儼然成形，「但不一定有效」，因為北漂青年大都屬於「理念型」，若覺得民進黨動用國家機器、行政資源來罷韓的舉動過於誇張，「讓人感覺都在搞政治，很可能也會看不下去」，進而影響投票率，降低返鄉投票的動力。

(中時 )