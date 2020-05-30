「常常手作」日環食芒果甜點。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

巧克力粉堆疊出多層次的日環食咖啡，風味棒。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

林紀呈特製日環食咖啡，別有風味。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

6月21日夏至日環食在嘉最好看，嘉義市有一連串「日環嘉義好好玩」活動，數十家特色商家提供優惠及特色美食，咖啡業者林紀呈特別推出日環食咖啡，市府還辦抽ipad等大獎的好康。

林紀呈開「呈咖啡」店7年多，鑽研咖啡的學問15年，堅持手工烘豆，用手沖煮出層次多變化的好喝咖啡，抓住一群喜愛手沖咖啡的老顧客粉絲，他煮咖啡的技術也隨著顧客喝咖啡的品味變化而不斷突破。

林紀呈說，為了難得一見的天文奇景日環食，特別設計一款日環食咖啡，呈現日環食唯美意象，用巧克力粉堆疊出多層次的咖啡風味，觀賞日環食、喝一杯咖啡，留下永恆紀念。

陳嘉倫、陳宥名在嘉義求學而結識，3年前合開「常常手作」甜點店，兩個人非餐飲本科，自學研究甜點、鹹派，利用芒果、特別打造一款具有日環食特色的點心。

用芒果製成香甜慕斯，搭配微酸的百香果奶油餡和果凍，與酥脆塔皮形成口感對比，再融入阿里山烏龍茶作成茶凍，增加層次感，最後頂層放上塔皮餅乾，外圍露出一圈芒果果凍淋面，表現出日環食的意象。

教育處長林立生說，6月「日環嘉義好好玩」活動期間一個月內，到各合作特約商家，指定金額即可領取觀光護照，並參與集章活動，集滿並回郵就有機會抽iPad，相關訊息可上活動官網查詢。

(中時 )