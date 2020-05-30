疫情逐漸趨緩，許多公共場所也逐步開放，北市兒童新樂園也在本周末開放2項新遊樂設施試營運，分別為鋼鐵碰碰車和冰雪奇航，讓許多大小朋友想搶在首波大呈，兒童心樂園的人潮也較4月回升，截至下午3點入園人次已達到5千人，較清明連假人4天平均人潮更多。

新冠肺炎疫情持續數月，近期因疫情趨緩，民眾終於有機會走出家門，許多家長帶著小朋友到兒童新樂園的戶外空間出遊，今天也正好是兒童新樂園「鋼鐵碰碰車」和「冰雪奇航」試營運的首日，不少小朋友都想搶先搭乘，讓兒童新樂園的排隊人潮再現。

兒童新樂園委管處組長連智鴻指出，鋼鐵碰碰車跟冰雪奇航試營運時間為5月30日至6月14日期間的假日，至於室內球池是否開放還要待中央宣布，才會逐步開放其他設施。連說，試營運的首日，也因天氣很好的關係，入場人次較4月回升不少，截至3點有大約5千人次，預估今天的人潮可達到6到7千人，較清明連假平均入園人次還多。

連智鴻表示，入園還是會噴酒精、量體溫，落實防疫工作，試營運的2項遊樂設施都位在室外，因此也會要求民眾排隊保持社交距離，今天也出現許久未見的排隊人潮。

(中時 )