台灣基督長老教會與原住民族人團體都到場聲援。（王志偉攝）

原住民族人不滿畜牧財團進駐，養雞場恐引發污染，族人穿著傳統服飾誓言保護家園。（王志偉攝）

議員賴國祥、蔡依靜、鄉長林清水與多位地方民代前往支援。（王志偉攝）

卜蜂集團要在花蓮設置6處養雞場，民怨沸騰。繼鳳林鎮發起抗議，今下午光復自救會在光豐農會前集合，地方耆老沈痛表示，不希望養雞場破壞原住民傳統領域，尤其靠近水源恐被污染，包括長老教會、宣教聯盟幹部都到場聲援，雞場預定地馬佛部落的西富村長劉貴滿與多位村長高喊：「雞糞變麵包我們也不要」，表達「不要回饋、拒絕被摸頭」！

卜蜂集團在花蓮縣中區壽豐鄉、鳳林鎮及光復鄉等地設置6處養雞場，預計飼養33萬隻種雞、蛋雞。三鄉鎮的居民及在地原住民族部落掀起反彈聲浪，抗議卜蜂設置養雞場事前未與當地居民溝通，設置場地鄰近水源地及住家太近，恐造成空氣及水污染。光復鄉民近千人今下午高舉白布條表達抗議，強調唯一訴求「卜蜂滾蛋」。

因養雞場預定地位於馬佛部落附近，下午抗議活動引起原住民族人高度關切。花蓮宣教聯盟集合阿美、布農、太魯閣，以及東部中會幹部都到場聲援。他們訴求，要蓋養雞場之前，卜蜂沒跟原住民溝通，違背了《原住民基本法》的規範，恐嚴重影響部落生活，會抗爭到底。

馬佛部落頭目陳榮德沈痛說，卜峰養雞場預定地距離部落300公尺，族人長年生活在此，如果污染入侵，破壞傳統領域就回不去了。

台灣基督長老教會副議長阿布絲.打給絲非來南，代表總會向站出來的居民致意，她強調「自己的權益自己救」，站在這裡不論是哪個族群，都要讓企業了解族人的聲音，捍衛我們的家園。

原住民籍縣議員賴國祥、蔡依靜以及光復鄉長林清水上台聲援。賴國祥說，花蓮縣草擬畜牧場管理自治條例草案，目前縣府、議會都還在研擬中，為了保護原住民傳統領域不被污染破壞，將把原住民基本法21條精神納入畜牧管理法草案中，未來興蓋畜牧場，依法必須取得部落同意，他與蔡依靜將於下週會在議會提案。

在抗議活動前，花蓮縣長徐榛蔚上午趕到光復鄉參加花蓮縣消防局新建「高級救護隊暨光復分隊」開工動土典禮，致詞時再次說明卜蜂案，她舉「在自家土地蓋樓房，被鄰居抗議影響採光風水」為例子，呼籲「我們是不是該給業者說明機會」？還強調「我不是幫業者講話」，如最後沒有達到共識，花蓮縣府就會「撤照」。

徐榛蔚強調，「榛蔚站在中立的立場」、我不是幫業者講話」，希望鄉親對於依法依規申請的業者「我們大家也一起來努力認識」、強調「榛蔚不是幫業者講話」，是不是給業者一個跟大家說明的機會」？她希望大家都和平靜氣聽聽、運用我們的智慧，「最後沒有達到共識，花蓮縣政府就撤照，好不好？」

(中時 )