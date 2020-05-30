川普今早霸氣宣布退出世衛，引起軒然大波，網友也在PTT上熱烈討論，接下來誰會跟進？引發熱議，網友狂猜結局可能會剩下這些國家，而疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，若美國真的退出，盼能建立新平台，我國會積極參與。

美國總統川普今在記者會上表示，大陸隱匿新冠肺炎疫情，導致數十萬人死亡，因此美國將終止與世界衛生組織（WHO）的關係，引起各界討論不斷，網友也在PTT上討論此事，並詢問在美國霸氣宣布離開後，地球上還有哪些國家可能會跟進？

貼文曝光後，吸引眾多網友留言，「歐盟都不會吧」、「日本這個美國小跟班不知道會不會也退」、「普丁在看好戲」、「沒有美國，其他國家長期根本撐不住，短期還能補一下」、「 萬國響應， 一國到場」、「WHO大概剩非洲小國和歐盟」。

其中不少網友猜測，「WHO就讓大陸和它的非洲夥伴們一起玩下去吧」、「剩下大陸與非洲好朋友」、「多國站出來撒幣養一堆非洲國家」另也有網友開玩笑說，「其實最期待聽到的是大陸也退出，變成一齣肥皂劇」。

而疫情指揮中心指揮官陳時中今也在記者會上表示，若美國真的決定終止和WHO的關係，希望能建立另一個相關的平台，台灣也會積極爭取參與，希望未來會有更多合作的機會。

(中時電子報)