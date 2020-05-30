新冠肺炎疫情已趨緩和，縣府交旅處日前召開新竹縣觀光景點暨商圈防疫分流管制解除會議，決議六福村、小叮噹主題樂園遵照中央疫情指揮中心及觀光局指示6月7日後解除人潮分流管制，內灣老街、北埔老街及湖口老街商圈則自6月1日起提前解除人潮分流管制。

中央疫情指揮中心為防範新冠肺炎疫情出現社區感染，對風景區進行人潮分流管制，讓原本已受疫情影響的遊樂區更加雪上加霜，像全國知名的六福村主題樂園，假日入園旅客平均減少了8成。

內灣、北埔及湖口老街商圈，除了一般親子家庭遊客外，生意多靠遊覽車為主的阿公阿嬤團，因疫情影響國內旅遊幾乎全斷，業者都很樂見61解除人潮分流管制。

縣長楊文科表示，新冠肺炎疫情趨緩，民眾可以多出門到戶外走走，歡迎大家來到新竹縣熱鬧的商圈消費，但還是要做好自身防疫措施，落實防疫新生活運動及防疫安心旅遊，共同提升生活品質，促進經濟發展。

交旅處長游志祥表示，目前新冠肺炎疫情趨緩，中央疫情指揮中心推動防疫新生活運動，交通部則推動防疫安心旅遊，鼓勵民眾在落實個人衛生防護下，也可多前往配合防疫措施的店家消費，使民眾生活及產業經濟能具備一定安全條件下，逐步恢復正常。

(中時 )