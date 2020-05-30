基隆廟口是位於臺灣基隆市仁愛區的小吃市集，以仁三路上的奠濟宮為中心聚集，是全臺灣最著名的夜市之一，更曾在全國夜市選拔活動中，獲得最好吃及最友善雙料冠軍，全天24小時皆有店家在此營業，每到晚間夜市時段時更為熱鬧，所以也稱為廟口夜市，每天都有許多國內外觀光客拜訪，但周圍水溝因多屬老舊或排水宣洩不及或逕流量不足，逢暴雨時容易淹水或附近商家，環保局指出，清潔隊預計在6月1日上午8點30紛起，執行水溝疏通的作業，當天廟口夜市將會暫停營業。

環保局清潔隊長潘家齊表示，附近攤販的廚餘，會隨著雨水排入水溝，因此產生惡臭，因此，環保局針對廟口附近水溝要求當地清掃班每月要加強巡查數次，若發現堵塞或有垃圾、菸蒂等雜物導致水流不流暢或有惡臭，會立即安排疏濬措施。

潘家齊指出，清潔隊將於6月1日上午發動43名清潔隊員及駕駛執行事項工作，預計使用壓縮車1輛、清溝車2輛、洗街車1輛、消毒車1輛及開口車2輛，執行疏濬作業，當日廟口攤販將會全面公休，以提供遊客一個乾淨清潔飲食環境。

(中時 )