5月19日台鐵第3218次北上區間車行經台中成功站時，司機員聽到重大撞擊聲響，通報後發現是西正線內軌斷裂，雖無人員傷亡，但引起國家運輸安全委員會重視，初步調查後認定屬重大鐵道事故。運安會主委楊宏智說，最快下周對台鐵發出安全通告，要求加強檢查全台彎道鋼軌。

運安會指出，接獲事故通報後，派出2位先遣調查人員，會同鐵道局及台鐵局人員進行事故現場勘查、相關人員訪談及相關資料蒐集，依《運輸事故調查法》，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行事故調查。

楊宏智表示，調查人員認為鋼軌斷裂屬嚴重事故，需要深入關切，這起事件是首次鋼軌斷裂遭運安會調查，會了解台鐵以往是否發生類似狀況。

楊宏智說，最快下周將對台鐵發出安全通告，要求台鐵對全線各彎道處加強檢查。他說，運安會曾對水路調查發出安全通告，飛安會（運安會前身）也常對航空公司發出安全通告，但對於鐵道方面，這將是首次發出。

(中時 )