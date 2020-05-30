531是世界無菸日，新竹市為照顧青少年健康，創全國先例制訂「新竹市電子煙管理自治條例」，並結合竹市九大企業加入反菸行列，6月將舉辦「戒菸達人活動」，最大獎是2萬元禮券。讓癮君子啟動健康新生活從戒菸開始。

市議員李妍慧最早質詢電子煙危害青少年健康問題，市府2017年提出「新竹市電子煙管理自治條例」，市議會通過當年11月15日正式施行，「竹市禁菸場所亦全面禁止吸食或攜帶點燃電子菸」，也是目前全國唯一施行的縣市。

衛生局表示，為協助有菸癮的市民強化信心與動力戒菸，積極推動癮君子戒菸門診服務，109年「戒菸達人活動」將在6月開跑，有「戒菸達人好禮獎不完」最大獎2萬元禮券、「看戒菸門診送福袋」及「績優戒菸門診服務評比競賽」等系列活動。

衛生局結合竹市48家醫療院所，持續推動戒菸門診服務，民眾只要帶健保卡看戒菸門診，就能索取摸彩券，戒菸達人好禮獎不完活動將於12月在衛生局官網公布戒菸達人得獎資訊。

衛生局表示，戒菸門診除提供18歲以上之吸菸成癮者，每年2個療程，每療程至多8週次的藥物治療及簡短諮詢服務，並會補助戒菸藥物及戒治服務等費用，並可利用二代戒菸、戒菸專線或戒菸班等多元戒菸服務，提高戒菸成功機率，讓自己與家人遠離菸害。

(中時 )