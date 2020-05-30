協會青年隊蘇于洋為全中運放棄奧運培訓資格，受到新冠疫情影響，原先撞期問題解決了，但重新再拼奧運資格的機會卻回不來，蘇于洋坦言第一時間有些失落，但他樂觀放眼未來說：「我要在全中運為學校拼下3金，不讓自己留下遺憾。」

企業射箭聯賽2年第3輪賽事30日在國立體育大學射箭場重燃戰火，為協會青年隊拿下兩點勝利的蘇于洋，在奧運國手選拔賽男子組排名第4，2020東京奧運延期後，為因應這一年可能發生的變化，選拔辦法作了微調。

男子反曲弓正選前兩名魏均珩和湯智鈞維持不動，第3順位鄧宇成將和第5順位的洪晟皓二選一，很多人不懂，為何會直接跳過第4名的蘇于洋，原來是因為他主動放棄奧運培訓資格。

既參加了選拔賽就是想拼奧運資格，卻又自己放棄奧運培訓資格，莫非有什麼八卦？蘇于洋說：「沒啦！全中運和世界杯射箭賽四站中一站撞期，只能二選一，我想為學校拼全中運金牌，所以在選拔賽結束後隔天，決定放棄奧運培訓資格。」

未料計畫趕不上變化，受到新冠肺炎疫情影響，世界杯射箭賽取消了，全中運也延期了，原先他撞期的問題沒有了，但已經放棄的奧運培訓資格此時卻已經回不來了，蘇于洋坦言：「當下心情的確有些失落，覺得有點可惜。」

特別是之前全中運狀況未明，蘇于洋也曾擔心兩頭空，還好全中運確定復賽，他樂觀轉念向前看。「這是自己做的決定，怨不得別人，我還年輕，要拼奧運以後還有機會，接下來除了全中運外，我的目標放在拼亞運國手資格。」

(中時 )