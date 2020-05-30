隨著三井在東區的lalaport購物商場逾百億投資案6月將動工，帶動東區房市買氣加溫！豐邑機構在台中東區的二期新案「浩瀚森之道」，不僅不受疫情影響如期潛銷，更創下熱銷九成、逾250戶的簽約實績！今（30）日在豐邑機構董事長劉樹居、總經理邱崇（吉吉）主持下開工祈福。

豐邑機構看準台中東區未來的發展潛力，近兩年陸續推出總銷直逼200億元的三大建案，包含2019年總銷約35億元的「浩瀚MVP」案，一推出即完銷；2020年第一季推出總銷30億元的「浩瀚森之道」，由於地點就位於東光園道第一排，創下潛銷即近完銷的佳績，預計6月底前完銷。

豐邑機構總經理邱崇（吉吉）表示，去年砸下重金購買的東區3600多坪精華土地，就位於台糖湖濱生態園區旁、正對未來的lalaport購物商場；三期湖濱新案產品規劃有辦公室與住宅、店面，總戶數逼近1300戶，總銷約140億元，預計9月潛銷預約。

邱崇（吉吉）進一步表示，東區三期湖濱新案，產品規劃有一棟樓高22層的SOHO辦公大樓，坪數規劃在18-38坪、採挑高4米的彈性空間，總戶數624戶，每坪開價在37-38萬元，將會是東區樓層最高與價格最高的「雙高」辦公大樓。

至於住宅大樓，將規劃4棟6拼產品，總戶數約650戶（含27戶店面）。其中，2房約28坪佔三成、3房34坪佔五成、4房45-50坪佔二成，每坪開價35萬元起，挑戰東區房價新高！

東區「浩瀚MVP」與「浩瀚森之道」預計於2022年、2023年完工，落成後，兩棟24層樓高建築，將改寫東區天際線，成為東區新地標。

其中，今日開工動土的「浩瀚森之道」，基地面積達1,700坪，位於千米東光園道第一排，連結台中車站、捷運紅線及國道轉運站的便捷交通網、更享有三大百貨商圈（近距三井LaLaport僅700米、秀泰影城、大魯閣新時代)、以及三面採光、三面臨路、三面臨樹之大器設計。

該案尚未推出就已吸引購屋族的矚目，目前已購客戶除了區域客之外，還吸引包括彰化、南投的客戶。

(工商 )