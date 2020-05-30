南華國中「搖尾巴社」學生陪伴動保園區毛小孩變得喜歡親近人。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市政府動保所新園區落成後，大幅提升毛小孩的居住環境與訓練空間，並透過與各校合作推動生命教育課程，其中，南華國中成立關懷流浪動物的課外社團「搖尾巴社」，學生藉由服務學習照顧園區內的毛小孩，進而幫助牠們提高認養成功率。

南華國中輔導老師洪偉容，因痛失愛犬，轉念想要為協助學校旁流浪犬貓收容，2015年成立而搖尾巴社團，讓參與學生能親自體驗服務流浪動物，學習課堂以外的生命教育。

去年新竹保園區啟用後，搖尾巴社透過動保園區志工隊曾怡淳老師帶領，了解流浪犬的行為，實地進籠陪伴、幫忙洗澡及出籠散步等方式，重建狗狗對人類的信任，讓狗狗變得喜歡親近人，進而提高被民眾認養的機會。

該社團有位七年級的同學「安安」說，參加搖尾巴社後，學習正確的動保觀念，狗狗對她來說有神奇的療癒力量，讓平日繁重的課業壓力，能獲得稍稍喘息機會，因此非常珍惜每次社團時間，也立定志向希望以後能成為和狗狗一樣療癒人心的諮商心理師。

南華國中搖尾巴社凝聚師生對流浪動物的愛與關懷，有次校內水溝裡發現受困的流浪貓，師生立刻展開救援，也多次自發性救助送養校園中的流浪貓犬，讓學生從小就願意盡一己之力救助生命。校長陳彥宇認為，愛動物的孩子不會變壞，這就是最好的生命教育。

(中時 )