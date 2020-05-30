美國有線電視新聞網(CNN)的1名記者29日在直播明尼蘇達州首府明尼阿波利斯巿抗議活動時，在鏡頭前被警方逮捕。對此，臉書粉專《村長詹江村全球後援會粉絲團》發文狂酸美國，「哇！民主的典範」。

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)日前遭白人警察壓頸氣絕致死，在全美各地引發長達數日的示威抗議浪潮，甚至還進一步惡化成暴動。29日CNN黑人記者吉孟內茲(Omar Jimenez)直播明尼蘇達州首府明尼阿波利斯巿抗議活動時，在鏡頭前被警方上銬逮捕，更激化當地緊張態勢。而目前他與其他2名一併被捕的同仁已經獲釋，州長華茲也為此致歉。

臉書粉專《村長詹江村全球後援會粉絲團》轉貼相關影片，並就記者被逮一事狂酸美國，「哇！民主的典範。」並接著酸台灣，「請問我們綠化的媒體是不是要趕快相挺，還是只要是綠色系的都可以被原諒？」

網友們也留言接力酸美國，「還說香港黑警，看來美國黑警也很黑！」、「美國的民主可能跟我們認知不同」、「哇！世界『最』民主自由的美國ㄟ！別噁了！」、「Beautiful skyline」。

(中時電子報)