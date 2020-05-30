搭乘賞花專班，還有解說老師於遊船上介紹虎頭埤之美。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，虎頭埤阿勒花季活動登場，遊客回流。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

清明連假期間受新冠肺炎疫情國家級警報影響，入園人數曾慘到只有近百人的台南新化虎頭埤風景區，近月遊客逐漸回流，時值虎頭埤阿勃勒花開始綻放，阿勃勒花季系列活動及優惠30日登場，至中午時已有近千名遊客入園，有的遊湖賞花，或欣賞街頭藝人音樂演出，非常愜意。

虎頭埤有「台灣第一水庫」、「小日月潭」美稱，40、50年前環湖遍植400多株印度原生種阿勃勒樹，比一般樹種開花較晚，每當阿勃勒花開時，黃澄澄的花絮隨風於湖畔搖曳美不勝收，不管環湖健行、騎單車、踩腳踏船或搭乘太陽能船遊湖，都是很好的賞花方式。

虎頭埤風景區每年配合花季推出活動，今年的「2020虎頭埤阿勃勒花季-安心防疫遊湖賞花生態遊」，5月30日至6月7日的周六、日都有活動，有在地小農湖畔市集、乘船遊湖賞花、森林療癒生態遊、水域活動體驗、街頭藝人音樂演出，提供遊客豐富多樣的旅遊體驗。

遊客除了沿環湖步行欣賞浪漫的阿勃勒花黃金雨外，5月31日、6月6日、6月7日則推出「太陽能船遊湖賞花 兩人同行一人免費」活動，搭乘當日10：00、15：00的賞花專班，在微風吹徐下，輕鬆乘船遊湖賞花，體驗太陽能船遊湖的樂趣，還有解說老師於遊船上介紹虎頭埤之美。

此外，6月6、7、13、14日4天，還有獨木舟與立式划槳等水域遊憩體驗遊程。阿勃勒花季活動期間，每個周六、日前150名購買全票入園賞花，即贈台南限定文創商品，送完為止。

(中時 )