台中慈濟醫院癌症中心主任高瑞和向健檢者詳細說明衛教。（王文吉攝）

台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師林偉傑仔細檢查受檢者口腔。（王文吉攝）

台中慈濟醫院結合社區志工投入大里區整合式篩檢，檢查動線井井有條。（王文吉攝）

台中慈濟醫院在大里塗城活動中心進行社區整合式篩檢10年有成，迎接後疫情時代，30日以重量級醫師與志工團隊逾百人規模，短短3個小時服務近160位社區鄉親，完整檢查陣容提供受檢者衛教，呼應社區健康中心口號「慢性癌走開，新冠不再來」，讓大家更加安心。

台中慈濟醫院到大里塗城活動中心做社區整合篩檢今年已是第10年，大里區塗城里長黃仁耀見證多位里民在健康篩檢中查出異常，經治療後恢復健康；新冠病毒疫情趨緩，社區健康中心5月起恢復社區整合式篩檢，一大早6點多就有社區居民前往等候，現場熱鬧滾滾。

篩檢活動大規模邀請多位資深主任坐鎮，包括癌症中心主任高瑞和、耳鼻喉部主任吳弘斌、影像醫學部主任徐嘉君與家庭醫學科主任李祥煒，並有耳鼻喉部、家醫科與中醫部等多位年輕優秀的醫師參與。

社區健康中心主任陳慶元表示，除了醫師之外，響應活動的還有護理師與行政、志工團隊逾百人。分站篩檢進行血壓、抽血、尿液、糞便潛血檢查，以及身高、體重與視力檢查，另有乳房攝影與子宮頸抹片檢查，加上醫師的口腔篩檢與專業理學檢查、衛教諮詢等，幾乎是醫院預防醫學檢查的縮小版。

60歲大里區民曾女士，幾年前因健康篩檢發現甲狀腺釫化問題，術後至今年年追蹤，她說，新冠疫情期間大家都不敢去醫院，最近疫情趨緩，台中慈濟醫院到社區做篩檢，讓大家能就近了解自己的健康狀態，真的很好。

社區健康中心行政主任賴怡伶表示，後疫情時代，台中慈濟醫院在多個社區推出整合式篩檢，打出「慢性癌走開，新冠不再來」口號，提醒大眾只要做好預防醫學健康篩檢，預防慢性病與癌症上身，就比較能有本錢抵抗新冠病毒，也希望藉篩檢讓大家更安心。

(中時 )