斗六市區停車位一位難求，雲林縣政府原獲中央前瞻建設經費在斗六市興建2座地下停車場，都因家長及民眾反對而暫緩，交通部已明確告知補助計畫停止。縣府工務處再爭取台大停二立體停車場、社口地下停車場、中華路停車場，都遭打回票。

縣府規畫在鎮西國小操場開挖地下停車場，遭家長會強力反對，去年五月先喊停；另一案為斗六民生南路公園（柚子館）地下停車場，去年7月召開說明會，也遭居民拉白布條反對，該案宣告暫緩，縣府接獲已交通部告知補助案截止。

工務處長汪令堯表示，民生南路興建地下停車場案，有六成多市區居民同意，蛋黃區民生南路居民支持度為五成，縣府舉行說明會時到場民眾九成反對，反對民眾又到縣府、議會陳情，遞交2000人聯署的陳情書。

汪令堯指出，前瞻計畫補助前提是須取得地方共識，他曾到民生南路家戶訪查，有些民眾表示同意興建，但礙於群聚效應，無法公開表態。

斗六市區停車位難尋，工務處另提3處停車場開發案，台大雲醫旁停二停車場改為立體停車場、斗六市中華路立體停車場、社口水岸園區停車場，都遭交通部打回票，原因是非位於商業活絡區、非交通轉運站、非觀光景點。

日前有縣議員指責縣府爭取停車場不力，汪令堯表示，他親自上網釋疑對民眾說明斗六市停車場現在不蓋，十年後會後悔，他很清楚中央對興建停車場的補助案不是每年都有，但反對民眾堅持「現在沒有需求」，無法取得共識。

雲林縣去年獲交通部允諾3案約8億元停車場興建經費，僅虎尾公安路停車場獲核定經費2億元，縣府再自籌2億多元，將興建地上6樓、地下1樓停車場，其中2層作為商場，預計明年初動工，年底就可完工。

(中時 )