衛福部長陳時中30日到台南宣傳防疫旅遊，台南市旅宿業者回應連續兩周末假期訂房率陸續回升，旅館業達9成，民宿業達5成，多數以散客為主，期待「阿中效應」提升消費信心。

「他來了代表這裡沒問題」，台南市民宿公會理事長柯凱文表示，觀光客會有「陳時中所到之處，比較安心」的感覺，這樣的效應會在後續呈現。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，因為台灣疫情平穩，台南市旅館業住房率連續兩周末假日已回到正常水準，住房率幾乎是3、4月疫情嚴重時的一倍，陳時中來可為台南市觀光業加分，相信未來會更好。

近兩周的周末假日，台南市旅館業住房率平均達9成滿，部分飯店業者更是滿房，民宿業平均5成以上，旅客皆以自由行散客為主，團客仍然不多。

進入6月的端午連假長達4天，被旅宿業者視為擺脫疫情影響的考驗，台南市旅館與民宿業對端午訂房率預估都樂觀成長。吳俊泰表示，3、4天的連假最適合國內旅遊，但因為民眾對疫情還有陰影，民眾訂房不會太早，會比較臨時。

(中時 )