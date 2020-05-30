美國海軍「馬斯庭」號於28日闖入當前由中國大陸掌控的西沙群島永興島12海里範圍內，美國第七艦隊發言人雷恩·莫姆森（Reann Mommsen）發表聲明挑明，此次行動意在挑戰大陸、台灣及越南：有關「無害通過」永興島領海需尋求許可或事先通知的主張。軍事專家指出，由於美艦此次行動疑似在永興島領海範圍內起降艦載直升機，可能違反「無害通過」的原則，加上美國已經挑明挑戰台灣主張，我外交部應慎重以待，否則未來可能將嚴重影響我國對西沙領土主權聲索立場，

針對美軍艦艇28日硬闖西沙群島周邊水域，實施「自由航行行動」(FONOP)，中華戰略學會研究員張競30日受訪表示，美方已在新聞發言中點名我方對軍艦通過領海所作要求為其挑戰目標，因此我外交部應當有所回應，否則任由美方予取予求卻不作聲，未來可能影響我國對西沙領土主權聲索立場，希望外交部必須清楚表態，不要喪權辱國。

張競指出，美國海軍及官方媒體照片顯示，美軍在執行28日自由航行行動時，曾經在途中起降過艦載旋翼機。而美國有線新聞網（CNN）報導指稱，任務艦曾進入永興島(Woody Island)以及尖高石(Pyramid Rock)12海里範圍水域。該艦是否在領海內起降旋翼機，將涉及是否違反「無害通過」法理限制，以及涉及艦儎戰機起飛後侵犯領空，就算目前我國並未實質控制佔有西沙各島，但我國有義務加以查明，確認我國領空合法權益是否受到侵害，以便向美國表達我方嚴正立場。

張競提醒，儘管當前美軍不斷發布新聞在全球實施「自由航行行動」，但是應於年初就向國會提出之2019年財政年度自由航行行動報告，到目前為止尚未對外公佈，為何至今仍然未能向國會提出只有短短數頁年度報告，各方已開始有不同臆測，因此我國對南海問題更需謹慎對待。

(旺報 )