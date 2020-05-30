嘉義縣長翁章梁（左）頒發認證標章給符合管控宣言的業者。（張毓翎攝）

疫情逐漸趨緩，嘉義縣衛生局推動餐飲業「樂活防疫‧安心飲食」5大自我管控宣言，針對落實防疫措施業者核發標章，目前已有35家通過，縣長翁章梁30日頒發認證標章給符合管控宣言的業者，並鼓勵消費者外出用餐時，優先選擇具防疫認證標章之店家。

衛生局今日在長榮文苑酒店舉辦標章頒贈記者會，共15家業者出席，其中受贈的樺榮海鮮餐廳主廚許華傑表示，防疫期間，除每日清潔及消毒環境，為打造安心的用餐環境，將桌椅重新擺放，並限制每桌用餐人數，方便客人保持社交距離，此外，客人入內時，人員會幫忙量額溫及消毒。

衛生局藥物暨食品管理科長陳惠貞表示，響應衛福部推動樂活防疫標章，輔導縣內餐飲業自主做好防疫措施，包括落實「環境」、「從業人員」、「顧客衛生防護」、「用餐」等管控，及室內人數最高可容許達250人，經查核通過者，即核發標章。

陳惠貞說，業者可將標章張貼於店面明顯處，提高消費者對餐廳的信任度，後續通過的名單，將公布在衛生局網站供民眾參考，也歡迎有意願的業者報名，加入防疫餐廳行列。

(中時 )