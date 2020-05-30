前中華職棒兄弟象總教練「盜帥」林易增（右５），30日為大女兒林書涵（右４）於蘆洲區開設的房仲門市開幕典禮站台，民代李坤城（右２）也受邀出席。（戴上容攝）

前中華職棒兄弟象總教練「盜帥」林易增，30日為大女兒林書涵於蘆洲區開設的房仲門市開幕典禮站台，當年同為兄弟好手的黃平洋、陳義信也熱情出席，遠在高雄、從職棒轉職為房仲業老闆蔡昆祥也特別致電恭喜，開業現場開放球迷簽名，從基隆來的球迷拿到簽名球後，興奮得歡欣鼓舞。

「盜帥」林易增大女兒林書涵30日上午於蘆洲區舉行房仲開店儀式，新北市議員李坤城、退役棒球員黃平洋、陳義信以及該房仲加盟企業董事長陳俊男也到場祝賀。

林易增表示，他從職棒退休後，到屏東教球，目前在恆春的大平國小服務，而大女兒北上從事房仲業已經有10年有餘，今天圓夢開立屬於自己的加盟店，祝福女兒業績長紅。

市議員李坤城則說，蘆洲有疏洪道、孩童遊樂場所等綠地，絕對是幸福城市，歡迎大家來居住，而他是在與議員和中職退役球員棒球友誼賽中與林易增結緣認識。

從職棒漂亮轉身，現為高雄「住商不動產R15祥富加盟店」總經理蔡昆祥也特別致電向林易增恭喜，蔡昆祥表示，林易增是棒球界的老前輩，今天得知林易增女兒開業，他感到很開心，也深刻體會到林易增和他女兒的感動。

蔡昆祥說，林易增和他都是運動員出身不善言辭，但他們倆都是立定志向後就會盡力達成的人，他當年從職棒要轉戰房仲業者後，一路戰戰兢兢為客戶、民眾服務，後來被客戶肯定4年當上店長，開始承擔照顧10多名員工生計，他相信「盜帥」林易增女兒一定青出於藍，用心為蘆洲民眾服務。

(中時 )