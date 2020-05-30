巨人的夢遊世界邀您踏入小人國冒險旅程！福隆國際沙雕藝術季自2008年開辦以來，至今已邁入第13屆，今年持續由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦，活動時間自5月30日至9月30日，邀請沙雕藝術家發揮創意展現精彩金沙創作，今年福隆沙雕以「巨人的夢遊世界」為主題，結合觀光局「2020脊梁山脈旅遊年」，搭配福隆黃金沙雕塑出巨人的奇幻冒險故事與台灣亮眼的山脈特色，展現福隆沙雕的無限精采創意，邀請民眾跟著巨人的腳步，一起探索2020福隆國際沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」。

主辦單位邀請沙雕藝術家齊力在福隆沙灘創作，打造32座不同主題的作品，以巨人的視角，串聯起小人國的奇幻氛圍，今年更特別打造長達55公尺的巨人沙雕為全台最大，在彩紅橋上可俯瞰巨人全貌，此外還打造出一座金字塔大沙雕，搭配福隆一望無際的黃金沙灘，散發濃濃異國風情，遊客可創意發想與沙雕作品互動拍照，將成為今夏打卡新亮點。

風管處表示，今年創作更搭配時事話題，民眾可以在展區看到醫療英雄們英勇｢抗疫｣的形象，或是2020脊梁山脈旅遊年創作主題，每一座沙雕作品，從夯沙、板模到塑型都精心規劃；為方便外籍旅客參訪，沙雕作品說明牌皆標示有QR-code，可用手機掃描聽取英、日、韓三種語音導覽；另外也貼心舖設無障礙木棧道，推動友善的旅遊環境服務，讓每位遊客同樣感受福隆沙雕、品味沙雕師們的創作。

風管處指出，西元2020年，也是諧音「愛你愛妳」的幸福年，因為所有人一生一輩子中僅能遇到一次而更顯珍貴，福隆沙灘也佇立了一座以黃金沙打造而成的愛心沙雕。為呼應這特別的一年，也特別規劃3梯次雙心沙雕創作活動，廣邀夫妻、情人甚至是彼此珍惜的家人或朋友，一同來創作雙心沙雕，在專業沙雕師的教學下，刻上屬於你們的幸福符號，並與之拍照留念，完成屬於你們的2020浪漫沙雕回憶，

為推廣沙雕藝術教育，今年亦規劃有2場次沙雕教學觀摩，邀請親子前來福隆賞沙踏浪之餘，也可實際感受金沙世界的無限創意，雕出屬於自己心目中的繽紛世界。一起捲起袖子來動手做，透過老師的親自指導教學，讓孩子從小培養沙雕創作的樂趣。

現場除了沙雕創作體驗，用瑜珈來親近海洋也是個好方式，熱情的陽光，清爽的海風，獨特的沙雕作品，讓我們在黃金沙灘上一起靈活伸展吧，展期中將舉辦2梯次的沙灘瑜珈，邀請民眾闔家在福隆沙雕的陪伴下，一起舒展身心，將五感打開，感受大自然帶來的療癒效果，發揚綠色環保的精神，讓大家整個夏天都能沈浸在東北角的碧海藍天好風情。

為了配合防疫工作，福隆國際沙雕藝術節特別加大展區範圍及沙雕作品尺寸，擴張參觀動線以增加安全社交距離，同時在入口處還裝設體溫偵測儀及手部消毒設備，把守防疫第一線，守護遊客健康安心看沙雕。同時推出「持門票票根享好康」的優惠活動，在5月30日至9月30日期間，民眾只要持福隆海水浴場購買入場的電子發票存根聯，至特約商家消費即可享有好康優惠，優惠商家包括有餐廳、旅宿、伴手禮業者等非常豐富。

活動展期間亦提供有貼心的復康專車免費接駁服務(需事先預約)，接駁路線分為觀展路線與懷舊路線，方便民眾依自身需求做選擇。可預約日期為5／30(六)、6／13(六)、6／20(六)、7／04(六)、7／11(六)、7／18(六)、7／25(六)、8／1(六)、8／15(六)、8／22(六)，持有身心障礙證明文件者可於搭乘日7至10日填寫網路申請預約表單，預約方式及詳情請上活動官網查詢(https://events.necoast-nsa.gov.tw/sandart20/)。

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