高雄一名擁有碩士高學歷的林姓女老師，日前接到假冒網路書店「讀冊生活」客服人員的電話，對方誆稱帳務系統發生錯誤，將她誤設為高級VIP會員，將自動刷卡5萬元購書，並假裝好意表示會通知銀行取消交易。

隨後，另名自稱銀行襄理的歹徒來電，要求林女先匯款5800元進行「系統設定」，林女匯款後發現對方確實有將5800元如數匯還，便卸下心防，按照對方要求再匯出5萬元，不料，這次對方卻說沒收到，不斷要求重匯，林女連匯4次之後越想越不對勁，撥打165專線詢問才發現自己遇到詐騙，痛失20萬元。

刑事局表示，近年「ATM解除分期付款」始終占據詐騙手法排行榜前5名，疑與購物網站會員個資外洩有關，呼籲民眾可善用165專線官網每週公布的高風險網路賣場名單，選擇商譽良好且具有完善資安防護機制之網路賣場進行消費，對於屢次勸告均未改善的網路賣場，也希望全民共同抵制避免使用，以保障自身財產安全。

警方再次提醒，ATM解除分期付款就是詐騙，ATM只能「提款」跟「匯款」，不具有解除設定、身分驗證及退款等功能，詐騙集團經常竄改來電顯示號碼，民眾接到陌生電話，切勿僅憑來電顯示號碼就輕信對方的身分與說詞，若來電顯示號碼開頭有「＋」號，代表該通電話來自境外，更要提高警覺，應牢記「一聽、二掛、三查證」的口訣，先聽清楚電話內容，然後確實掛斷電話，再親自撥打165反詐騙專線查證，避免遭到詐騙。

(中時 )