隨著國內疫期趨緩，並配合中央流行疫情指揮中心台北小巨蛋主場館將在6月7日後恢復受理新申請案，另考量各類型活動因疫情影響致活動取消，嚴重影響整體藝文展演產業，為鼓勵活動恢復演出，訂定主場館活動減租方案，於恢復活動舉辦後至12月底前舉辦活動均享有場地使用費減免50％優惠，此外，活動廠商需遵守「1個前提、3項原則」精神辦理活動。

台北小巨蛋提醒，活動廠商需遵守「1個前提、3項原則」精神，活動舉辦前提為「廠商須能因應疫情變化配合政策隨時取消或延期」，活動舉辦期間須符合「配戴口罩」、「量體溫」及「進場採實名制」等3項原則，廠商也須做好事前風險評估、防疫計畫之準備，各項防疫措施需依中央流行疫情指揮中心發布相關規定，並隨疫情狀況調整滾動式修正。

台北小巨蛋表示，若原7至12月已簽約的活動廠商，無法配合前述作業原則而需取消者，考量疫情實屬不可抗力的因素，均將依契約不可抗力規定，全數退還活動廠商已繳交的租金；至於取消租用釋出空餘檔期，則將開放各界提出申請，收件後將盡速提送北市文化局檔期審議委員會審議。

(中時 )