中信兄弟主力打者林智勝4月底因本壘衝撞不慎發生意外，導致左手食指與中指開放性脫臼，目前仍在休養階段，從他個人Insatgram可看到他分享有關忍痛復健的影片。受傷經過一個月，總教練丘昌榮表示，林智勝的手指復原狀況有越來越好，目前醫生建議不用再開刀復位，有機會6月開始逐步進行練習。

林智勝受傷後評估要2至3個月才有機會回到球場，他近期在個人社群媒體分享多篇有關復健的貼文，受傷後他特別感謝球隊的防護員，他寫下，「忍深最痛莫過於拗拗拗角度跟推沾黏。雖然我會說不好聽的話，但你都是為了讓我早點回到球場，謝謝你。」他分享防護員幫他復健、拉關節的影片，向關心他的球迷報平安。

今日丘昌榮表示，關於林智勝韌帶狀況，醫生建議不用再開刀復位，會從從輕輕握棒開始訓練，不過因為他的手指彎曲角度還無法正常，因此6月會從打Tee座開始，觀察握棒狀況。

丘昌榮說，林智勝有一根手指的握棒角度比較小一點，加上這傷勢很難評估，「揮完或量化訓練後，觀察恢復程度到哪裡，若手指不會腫脹就是好消息，現在復健讓關節能動的角度再大一點。」

(中時 )