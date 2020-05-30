銘傳大學為了讓甄選入學錄取為大學生涯提早作準備新生不虛度光陰，特於5/30、5/31兩天舉辦3梯次的「銘傳大學新生歡迎營隊」，共有超過600位新生報名參加，藉由學長姐的帶領，一窺銘傳大學各學系的奧秘。

受到新冠肺炎疫情影響，營隊也做了防疫措施來因應。有別於往年數百人同時在體育館內，今年活動採取分散各場地來進行，同時會配合政府防疫規範，參與的全體師生一律都需量測體溫、配戴口罩，各活動場地人數控管及保持室內通風。

銘傳新生歡迎營隊有600位新生報名一窺銘傳大學各學系的奧秘。

銘傳大學教務長遲文麗表示，新生要一直到9/14才正式上課，長達四個月的「空閒」時間，若沒有好好規劃及運用，反而會淪為「破壞讀書氣氛」或「買便當、籌畫畢業典禮」異類。因此，銘傳特別規劃了「資訊科技：辦公室應用」等先修課程，讓新生能夠先提早上課適應大學生活，學校也安排助教協助回答同學的疑問。

另外，為了讓這群準銘傳人，能妥善運用時間，銘傳大學也特別編印了「新鮮人完全攻略手冊」，詳列各學系新生可以預習的功課。應日系主任林長河說，新生可以先把日語50音背熟，購買市面上販賣的練習簿作練習書寫，並建議購買大一會話及讀本的本校專用教科書：『新實用日本語會話1』、『強化手冊1』等初級教材，能習慣日語的音聲。生科系主任林翰佐也說，生科系的學生必須在基礎科學的知識要有堅實的了解，建議利用這些時間閱讀科普相關的書籍或雜誌，像是『科學人』、『科學月刊』等，以累積對科學知識的廣度。

財金系主任李修全建議同學們可以透過電影欣賞(如華爾街之狼、華爾街、金錢永不眠、利益風暴、搶錢大作戰、A錢大玩家、華爾街金錢遊戲等相關電影)、書籍閱讀(如快閃大對決：一場華爾街起義、3天搞懂股票買賣、股市大贏家：我用K線寫日記)等方式，輕鬆的進入財務金融的世界，因為電影觀賞是讓同學最容易理解金融市場實際運作及職場實務的現況，另外可以透過一些專業期刊(如商周、今週刊、天下、遠見)的閱讀，能讓同學瞭解時事分析，掌握財經趨勢的脈動。

另外，銘傳新生歡迎營隊也透過影片、教學及闖關遊戲，認識學校的地理環境、教學設備及課程內容，與學長姐互動交換經驗，更設立新鮮人網站，讓大家交流。

由於參加的600位新生遍及全省各地，本校也特別在劍潭捷運站、捷運迴龍站、桃園火車站專車接送這些準新鮮人，同時安排了大學課程讓新鮮人體驗。學長姐精心安排闖關遊戲來迎接學弟妹，例如，資傳系「你資到嗎?」、心理系「Tempo 跳跳」、金融科技學院「拚金全力」、建築系「童心協力」……等，要讓學弟妹驚奇不已

(中時電子報)