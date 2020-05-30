苗栗縣有豐富的登山古道資源，今年交通部觀光局推廣「脊梁山脈旅遊」，苗栗縣選定火炎山、鳴鳳古道、仙山、馬那邦山、加里山共5條各具文化、自然生態之美的登山路線，苗栗縣政府除研擬推廣登山主題性、在地特色新型態旅遊行程等，活絡地方帶動產業觀光。

位在三義鄉與苑裡鎮交界的火炎山，獲選為台灣百大必訪步道第一名，吸引全台遊客造訪，引發各界關注安全與救援問題，縣議員鄭碧玉要求相關單位援助裝備，縣議員羅貴星則盼除了已廣為人知的火炎山美景外，鳴鳳古道、仙山、馬那邦山、加里山也能成為遊客的登山首選，並可研議串聯周邊景點共同行銷，發展2天3夜或3天2夜的旅程，讓全台深入體驗苗栗的山城風情。

縣府文觀局長林彥甫指出，苗栗5大登山路線不僅將作為結合防疫旅遊、安心旅遊主題，更研議透過中彰投苗跨區域治理平台，共同行銷4縣市的山岳之美。他說明，火炎山、鳴鳳古道、仙山、馬那邦山、加里山共5大登山路線，其中火炎山有崩落地形較危險，山友應遵守安全規範外，鳴鳳古道與仙山登山步道路線單純，相對好爬，馬那邦山則要有體力，加里山已有許多熱心山友整理路標。林彥甫表示，每條登山路線具獨特美景、蘊藏在地文化外，將邀集旅行業者踩線，並串連在地民宿業者，規畫在地旅遊特色體驗，行銷登山遊程。

(中時 )