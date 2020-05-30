歡慶防疫有成，迎接6月7日起的防疫新生活，飯店業者陸續向民眾或醫護人員推出優惠方案，北投亞太飯店推出「6月郊遊北投 溫泉住房」專案，6月底前官網或電話訂房，指定經典客房，原價1萬2900元+10%，專案價僅6900元，光住宿就現省萬元，再送房客2客每客原價980元+10%的綠漾套餐晚餐，還有假日免加價、延遲退房2小時不加價等禮遇。

北投亞太飯店贈送專案房客每客原價980元+10%的「綠漾套餐」。（北投亞太飯店提供）

多在北投亞太飯店玩幾天也有划算價格，「6月郊遊北投 溫泉住房」專案續住可享含早餐第2晚半價的優惠，館內設施如大眾風呂、泳池、AR/VR遊樂設施、手作DIY都能免費使用，泳池Lounge Bar還能暢快吃點心輕食；在端午連假期間入住，還會加贈DIY端午紀念鑰匙圈、免費參加泳池龍舟賽和池畔夏日啤酒節，而欣賞Live演唱之餘，現場的啤酒還有買2送1、點購2份下酒菜送爆米花1份的好康。

台北君悅酒店即日起至2021年6月30日推出醫護人員專屬的「凱悅親友價客房」優惠專案。（台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店則響應凱悅集團推行全球的「致禮醫護英雄」行動，自即日起至2021年6月30日針對醫護人員推出「凱悅親友價客房」，且凡於今年8月31日前入住還有加碼優惠，憑醫護人員工作證明除可享有每晚3780元起的凱悅集團員工親友優惠，再升等嘉賓軒專屬禮遇，包含飲品無限供應、晚間雞尾酒與西式點心及歐陸式自助早餐等，邀請近期不眠不休壓力爆表的醫護人員來休息充電。

(中時 )