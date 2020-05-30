富邦悍將今年傷兵不斷，連總教練洪一中都相當苦惱，不過洪總今日透露好消息，倚重的本土投手陳仕朋及洋投包林傑，都有機會明日在二軍登板，若狀況不錯，下周都有望回歸一軍陣容。

目前悍將還有多名主力因傷下二軍調整，陳仕朋在這之中算是傷勢較輕微的，他在5月16日因為背部不適下二軍調整，至今都尚未出賽，預計明日會在二軍登板。

而另一名洋投包林傑因為左腳蹠骨受傷錯過開季，目前在復健中，還未在二軍登板，洪一中透露會在明日或下周二選一天讓他登板，再依投完的情況決定，若順利下周就能回一軍，不順利就繼續在二軍調整。

若包林傑調整順利，那悍將4名洋投都能出賽，輪值該如何安排？洪總說，「一軍洋投陣容先不討論，等包林傑能上一軍再說。」

此外目前悍將傷兵還有左膝扭傷的蔣智賢，以及只能打、不能傳球的林哲瑄，洪總表示，「蔣智賢還沒有最新報告，表示離出賽還有一段時間，二軍沒安排代表他還不能出賽。林哲瑄投球還有問題。」

(中時 )